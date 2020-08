Troye Sivan: In 10 Tagen erscheint seine neue EP

× Erweitern Foto: T. Ashton Troye Sivan

Mit entspannten sommerlichen Beats, deepen House, fröhlichen Chören im Hintergrund und jeder Menge lasziver Erotik in der Stimme meldet sich der queere Hingucker zurück.

Am 21. August erscheint seine EP „In a Dream“. Unsere Anspieltipps darauf sind „Take Yourself Home“, „Rager Teenager!“ sowie die Ballade „Could Cry Just Thinking About You“ und das von 1980er-Pop geküsste „Easy“. Eigentlich ist jedes Lied des Mini-Albums ein Anhören wert. Klasse, klasse!

Foto: Universal Music Troye

Über Troye Sivan

Der singende Australier (geboren am 5. Juni 1995 in Südafrika), der aus seiner Homosexualität nie ein Geheimnis machte, ist ein weltweit erfolgreicher Musiker und Schauspieler. Vor allem bei der Jugend sorgt er für mehr Verständnis in Sachen LGBTIQ*.

„Ich verbrachte die meiste Zeit meiner Kindheit und meiner Jugend gestresst wegen meiner Sexualität. Und ich wollte Sänger werden und nach Amerika ziehen, die Welt erobern. Ich habe mich selbst krass unter Druck gesetzt.“

