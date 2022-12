Trubelige Tage? Mach es Dir hygge

× Erweitern Foto: M. Rädel Frost, Winter, Raureif

Weihnachten, Silvester, private Partys, spaßige Treffen mit Kolleg*innen und Geschäftspartner*innen, der Terminkalender zum Ende eines Jahres ist meist voll.

Wir haben da traumschöne Entspannungsmusik für dich gefunden, damit du bei all dem Trubel auch mal zur Ruhe kommen kannst.

Unser aktuelles liebstes Chill-out-Stück ist „Morrow“ von Christoph Sebastian Pabst.

„‚Morrow' ist die Sehnsucht und Vorfreude auf das, was kommen mag. Mit sphärischen Streichern und melancholischem Einschlag beginnt ein Rhythmus analoger Klänge, ein tragender Bass setzt ein. Wellenrauschen als Crash und Becken. Ein gedämpftes Piano in kurzer Pause. Und plötzlich leuchtet die Musik in allen Farben, trägt dich weit hinaus und füllt die Nacht zum Morgen. Herzlich und frei“, so der Komponist und Producer Christoph Sebastian Pabst. das Stück ist bei SINE Music aus Villingen-Schwenningen im schönen Schwarzwald im wunderbaren Baden-Württemberg erschienen.