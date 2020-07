Videogruß und Comebackvideo

Foto: S. Sindt The Baseballs

Basti von der Band The Baseballs war zuletzt als Songwriter für große Namen der Schlagerwelt erfolgreich – und mit seinem eigenen Album. Jetzt hat er sich wieder mit seinen Jungs zusammengetan und ein neues Lied am Start „Don’t Worry Be Happy“!

Sam, Digger und Basti sind The Baseballs. Das Berliner Rock 'n' Roll-Trio steht auf die Spice Girls, Britney Spears und Ace of Base – also auf Pop, der ab den 1990ern durch die Decke ging. Sie covern gerne und das immer mit Witz und Charme.

„Ich bin ursprünglich aus Magdeburg, lebe aber mittlerweile seit 15 Jahren hier. Berlin ist mittlerweile zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich liebe vor allem die einmalige Atmosphäre der Stadt. Das ist nirgendwo so, wie hier“, verriet uns Basti einmal, der übrigens auch bei Vorspiel aktiv ist. „Mit der Band sind wir viel unterwegs und hatten das Glück, ordentlich rumzukommen. In Berlin ist gefühlt alles zu jeder Zeit verfügbar. Das ist echter Luxus und in anderen Städten alles andere als normal. Und feiern kann man hier natürlich auch richtig gut und lang!“ www.thebaseballs.com