Wallis Bird und Larry McCray

× Erweitern Fotos: Arnie Goodman (links), rechts: Wallis Bird

Larry

TIPP

Wallis Bird „Hands“

Eine persönliche Angelegenheit, aus der man nicht nur – wie immer bei Wallis Bird – viele kluge Gedanken über das Leben, die Liebe, die Politik, das Universum und den ganzen Rest ziehen kann, sondern manchmal einfach tanzen, lachen und laut mitsingen kann. Denn auch das Abschütteln des Pandemie-Frustes, der hoffentlich zum Release im Frühsommer endlich halbwegs überwunden ist, steht auf ihrer Agenda. So ist „Hands“ von Wallis Bird also wieder eines dieser sehr eigenen, sehr persönlichen, schon wieder neue Facetten zeigenden Alben, die diese Künstlerin in schöner Regelmäßigkeit in die Welt schickt.

BLUES

Larry McCray „Blues Without You“

Der amerikanische Rust Belt Blues-Sänger und Gitarrist Larry McCray, der in den 1990er-Jahren mit der Veröffentlichung von zwei Major-Label-Alben zu einer festen Größe des Genres wurde, beweist mit der Ankündigung seines neuen Albums, das erste seit fast sieben Jahren, dass er erstärkt zurückkehrt. Produziert von Blues-Rock-Titan Joe Bonamassa und Josh Smith, wird die 12-Track-Sammlung über Bonamassas Keeping the Blues Alive Records (KTBA Records)/ Roughtrade am 25. März veröffentlicht.