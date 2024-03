Wie gefällt Euch Nemo?

Das Lied „The Code“ von Nemo ist der Schweizer Beitrag beim „Eurovision Song Contest“ am 11. Mai 2024 in Malmö, Schweden. Und unser Video des Tages.

„Es ist eine unglaubliche Ehre, die Schweiz beim ESC repräsentieren zu dürfen. Die Plattform Eurovision bietet eine riesige Chance, Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen und Generationen zu bilden. Deshalb ist es mir sehr wichtig, als genderqueere Person für die ganze LGBTQIA*-Community einzustehen“, so Nemo via E-Mail an uns.