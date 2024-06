Homestory: Zu Hause bei Sänger Daniel Johnson

× Erweitern Foto: IDES MEDIA

Der Musiker Daniel Johnson lebt zusammen mit seinem Mann in Freiburg, der Universitätsstadt am Schwarzwald. Angesprochen auf den Einrichtungsstil verriet er uns: „Mein Einrichtungsstil – ich würde ja ,unser Stil' sagen, ABER mein Mann lässt mir da freie Hand – ist ein bunter Mix aus allem, was uns gefällt. Ein heller Holzboden, weiße Wände und viel natürliche Materialien wie Holz, Glas und Metall sind eine super Basis, um hier und dort Akzente zu setzen. Sei es eine Mauve-farbene Couch, eine Mickey-Mouse-Skulptur oder eine Wand voll mit Schallplatten.“ Da haben die beiden völlig Recht! Und wo ist Daniel besonders gerne?

„Mein Lieblingsplatz ist allerdings unser neues Boxspring-Bett. Das letzte Bett habe ich mit einem Kumpel zusammen aus Küchenarbeitsplatten gebaut! Das war schon cool, aber mit 1,40 m Breite einfach nicht groß genug. So liegt es sich schon besser!“ Ein Stubenhocker ist er aber nicht, Daniel mag die Natur!

„Ich bin auf dem Land aufgewachsen und hatte immer viel Natur im mich. Umso schöner ist es jetzt, einen eigenen Garten zu haben. Hier kann man wirklich abschalten und die Seele baumeln lassen. Ich habe jetzt nicht unbedingt den grünsten aller Daumen, aber dafür mein Mann!“ danieljohnson.de

