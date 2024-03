Alexander: „Ich bin ein Morgenmuffel!“

Aus einem Nest in Bayern ging es für ihn nach Frankfurt am Main. Aber in Berlin trifft man das sportliche Model auch oft. Für uns hatte Alex Zeit für ein Feature.

Wie hast Du im Winter trainiert? Ich war im Winter im Fitnessstudio, habe zusätzlich noch Workouts zu Hause gemacht und hatte auch einen Personaltrainer. Dieser hat mir neue Übungen gezeigt, die es in sich hatten.

Macht Sport im Sommer und Frühling mehr Spaß? Der Frühling und Sommer sind für mich die besten Jahreszeiten, da macht der Sport auch viel mehr Spaß. Ich liebe es zum Beispiel bei 30 Grad laufen zu gehen. Der Körper ist viel schneller auf Temperatur und ich kann ihn am besten trainieren.

Welche tägliche Routine hast Du? Als allererstes gehe ich in die Küche und trinke einen Vitamindrink und dazu einen Kaffee, da ich ein Morgenmuffel bin. Nach meinen Getränken geht es ab unter die Dusche und es werden danach werden die Zähne geputzt.

Du lebst nun in Frankfurt. Mir gefällt es, dass ich eine Mischung aus beidem habe. Da ich eher außerhalb von Frankfurt wohne, konnte ich das Ländliche behalten, dies war mir sehr wichtig. Der Vorteil in Frankfurt ist, dass es viel mehr Freizeitangebote gegenüber dem Land gibt. Der Zeitfaktor hat für meinen Umzug eine sehr große Rolle gespielt: Ich musste zuvor eine Stunde mit dem Auto in Kauf nehmen, um in die nächstgrößere Stadt zu gelangen.

*Interview: Michael Rädel

