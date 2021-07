Gute-Laune-Wikinger Alexander Ludwig

Und für die Ohren! Alexander Ludwig wirst du aus der Erfolgsserie „Vikings“ kennen oder auch von „Die Tribute von Panem: The Hunger Game“ und „Bad Boys For Life“. Dass er aber ein begeisterter Country-Musiker ist, dürften (hier) viele noch nicht wissen.

„Mich hat es immer schon zur Country-Musik hingezogen, seit dem Moment, in dem ich im Alter von neun Jahren das erste Mal eine Gitarre in der Hand hatte. Das Leben ist eine Reise und ich bin dankbar, dass ich die nächsten Schritte mit der BBR Music Group/BMG und der Community in Nashville gehen darf. Ich möchte mich dafür bedanken, dass sie es gewagt haben und an mich glauben“, so der Hollywood-Star, der nun – zusätzlich zur andauernden Schauspielkarriere – neue Wege beschreiten will.