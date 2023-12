Um Himmels willen! Oder: süß?! Mariah als Barbie!

× Erweitern Foto: Universal Music Eine große Stimme und immer großes Entertainment. Mariah Carey enttäuscht eigentlich nie, klappt das Lied nicht, so hat sie einen coolen Spruch auf Lager. Und ohnehin ist Mariah inzwischen mehr ein Phänomen, denn „nur“ eine Sängerin.

Mariah Carey landet jedes Jahr einen Hit. Seit einigen Jahren immer denselben, ihr erstmals 1994 veröffentlichtes Lied „All I Want for Christmas Is You“. Das gönnen wir der Soul-Popperin von Herzen, liegt ja an uns Hörenden, dass wir dieses Lied so massiv streamen. Und jetzt wird die selbst ernannte „Mother Christmas“ mit einer Puppe geehrt. Einer Weihnachts-Barbie. Auch das gönnen wir der Sängerin!

„Wenn ich meinem jungen Selbst zurückblickend sagen könnte, dass ich einmal eine Barbie nach meinem Abbild haben würde, ich glaube, es würde vor Freude ausflippen!“, wird die Künstlerin online zitiert. Und sie hoffe, „dass alle Sammler und Fans die Weihnachtszeit genießen werden und dass die Mariah-Barbie eine wunderbare Bereicherung für sie sein wird“ **.

Der Hersteller Mattel freut sich auch: „Die Mariah Carey Barbie-Puppe fängt das unverwechselbare Flair und den schillernden Stil der unglaublichen Sängerin in einem festlichen Look ein“. Weniger festlich ist der Preis der Puppe, umgerechnet fast 115 Euro sollen wohl dafür verlangt werden. Wissenswertes über die Künstlerin: Los ging es Ende der 1980er, als Mariah Carey (geboren am 27. März 1970) ihrem späteren Ehemann Columbia-Manager Thomas Mottola vorgestellt wurde. Er war begeistert und nahm sie unter Vertrag. Die Hits kamen und kamen, vor allem in den USA schlugen Singles wie „Emotions“, „Hero“, „Vision of Love“ sowie „I’ll Be There“ und Alben wie „Mariah Carey“ ganz groß ein. In Deutschland kam der Durchbruch 1994 mit „Without You“, einer Ballade vom 1993er-Erfolgsalbum „Music Box“. Bis heute landet sie immer wieder große Hits, etwa „Touch My Body“, „We Belong Together“ und natürlich „Heartbreaker“ und „Dreamlover“. Ihr Musik ist international populär. Und jetzt gibt es noch die Barbie-Puppe, um zwischen den Hits auch optisch zu erfreuen. Ein drolliges Geschenk für Fans und Kritiker, oder? ** Quelle: www.weihnachtsmusik.fm, www.mattel.com