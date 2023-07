Elton John sagt im Spacey-Prozess aus

Aufsehen erregender Auftritt vor einem Londoner Gericht: Der britische Popstar Elton John trat als Zeuge im Prozess gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey auf. Spacey werden zwölf Vergehen gegen vier Männer in den Jahren 2001 bis 2013 zur Last gelegt, die er jedoch allesamt bestritt. Die Anklage warf ihm sexuelle Belästigung vor, darunter auch einen Vorfall während eines Wohltätigkeitsballs in den frühen 2000er Jahren in Windsor.

× Erweitern Foto: Nicolas Asfouri /AFP BRITAIN-ARTS-SPACEY Gemeinsame freundschaftliche Vergangenheit: US-Schauspieler Kevin Spacey (L) und britischer Sänger Elton John (R) nehmen am 5. Februar 2003 an einer Pressekonferenz in London Teil, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Spacey künstlerischer Leiter des Londoner Old Vic Theatre werden soll. Elton John war damals Vorsitzender des Theaters

Elton John, via Videokonferenz aus Monaco zugeschaltet, bestätigte vor Gericht die Anwesenheit von Kevin Spacey bei dem besagten Ball. Er erinnerte sich daran, dass Spacey in einem Privatjet direkt zu der Veranstaltung gekommen war und bei ihm übernachtet hatte. Auch Eltons Ehemann, David Furnish, bestätigte Spaceys Teilnahme an dem Ball.

Die Aussagen des Klägers, der Spacey beschuldigte, ihn sexuell belästigt zu haben, waren emotional aufgeladen. Er behauptete, dass der Schauspieler ihn im Auto unsittlich berührt habe, während er ihn zu der Wohltätigkeitsveranstaltung fuhr. Spacey bestritt „aggressives“ Verhalten und erklärte, es habe sich lediglich um eine „sanfte Geste“ gehandelt. Seine Verteidigung berief sich auf „einvernehmliche“ Beziehungen und kritisierte die Beweise der Anklage.

Der Prozess gegen den einstigen Hollywood-Star wird schätzungsweise einen Monat dauern. Das Urteil und die Entscheidung des Gerichts würden weitreichende Folgen für das Leben und die Karriere von Kevin Spacey haben. Spacey sieht einer möglichen lebenslangen Haftstrafe entgegen. In bereits mehreren abgeschlossenen, ähnlichen Verfahren, ging Spacey bisher stets als freier Mann hervor.

× Erweitern Foto: by Daniel Leal / AFP BRITAIN-US-COURT-FILM-SPACEY Kevin Spacey auf dem Weg zum Gericht in London

Das Verfahren zieht aufgrund der prominenten Persönlichkeiten und der Bedeutung der #MeToo-Bewegung die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich. Es erinnert daran, dass auch prominente Persönlichkeiten dem Gesetz unterliegen und jegliche Form von sexuellem Fehlverhalten vor Gericht geahndet wird. Die Welt verfolgte gespannt, wie dieser aufsehenerregende Prozess enden würde und hoffte auf Gerechtigkeit für alle Beteiligten. *AFP/ck