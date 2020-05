55 Jahre Harald Glööckler

× Erweitern Foto: Konstantin Eulenburg Harald Glööckler

Einer der polarisierendsten und umtriebigsten Kreativen Deutschlands feiert im Mai Geburtstag: Harald Glööckler.

Die Klatschpresse liebt ihn und jeder Fotograf will ihn vor die Linse bekommen. Dabei vergisst man leider allzu oft, dass hinter der pompöösen Inszenierung auch ein Mann steckt, der etwas kann – nämlich Malen, Zeichnen, Mode und sogar Pralinen – und eben auch ein Mensch.

Ein Mensch, der aufgrund seiner Inszenierung durchaus Angriffsfläche bietet, der aber auch, so Freundin Brigitte Nielsen, ein „Ausnahmekünstler mit einem riesengroßen Herz“ ist.

1987, mit gerade 22 Jahren, eröffnete er ein Modegeschäft in Stuttgart. Drei Jahre später kreierte er den Namen „Pompöös“ und lässt diesen als Marke schützen.

Schon 1997 vertreiben seine Lizenzpartner Glööcklers Accessoires in über vierzig Ländern der Erde. 2000 zieht es Harald nach Berlin, zwei Jahre nach dem Umzug entwirft Glööckler 350 Kostüme für den Friedrichstadt-Palast, 2014 dann für Holiday on Ice. Dazwischen kommen weitere Erfolge, Kollektionen, TV – u. a. via Reality-Soap und „Let’s Dance“–, Bücher, Pralinen und Häuser. Ja, er entwarf auch Häuser: kleine Villen. Inzwischen lebt er wieder in der grünen Provinz: Er macht eben das, was er will. Und dafür lieben ihn seine Fans.

Am 30. Mai feiert er seinen 55. Geburtstag. Alles Gute!

