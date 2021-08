„Herz an Herz“ oder Drama, Drama, Drama?

× Erweitern Foto: TVNOW „Prince Charming“ 2021 Kim Tränka

Foto: TVNOW Prince Charming, Robin Für medial das größte Aufsehen sorgte vorab der Berliner Robin mit seinem „Schwuchtel“-Spruch

Die dritte Staffel der erfolgreichen TV-Datingshow „Prince Charming“ startet heute. Kim Tränka (31) sucht seinen Prinzen unter 18 Bewerbern vor laufenden Kameras auf Kreta, Deutschland schaut zu.

„Ich möchte einfach mal nicht vorbelastet sein. Durch Social Media- oder Dating-Profile bildet man sich ja immer schon vorab eine Meinung und die Kommunikation auf diesen Plattformen ist oftmals die gleiche. Bei #PrinceCharming sind wir in einer ganz anderen Situation, ohne vorher etwas übereinander zu wissen. Ich denke, dann kann man die Dates und das Kennenlernen auch viel intensiver wahrnehmen und alles wie ein Schwamm aufsaugen“, so Kim über seine Erwartungen.

2019 startete das erste schwule Dating-Showformat, eine Art schwuler „Bachelor“ auf dem Streaming-Dienst TVNOW, April 2020 dann auf VOX. 2020 gab es den renommierten Grimme-Preis, da: „Dank der Unbefangenheit, die ein Format so nur in seiner Debütstaffel haben kann, brechen sich in 'Prince Charming' immer wieder unerwartet Momente echter Gefühle und echter Verbundenheit Bahn. (…) nicht nur tolle, emotionale Fernsehunterhaltung, (…) auch eine neue Art von Märchen“.