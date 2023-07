Josh Cavallo in der Jury von „RuPaul's Drag Race“

× Erweitern Foto: @RuPaul Kein echter Andy Warhol, aber ein cooles Bild. Ein Ausschnitt aus einem Posting von RuPaul

Foto: @joshua.cavallo

In Deutschland ist es wohl Barbie Breakout, in Australien wird es auf jeden Fall Josh Cavallo. Ein Star in der Jury, als Mit-Moderator*in von „Drag Race“. Wir freuen uns.

Wer das noch mal ist? Der „Adelaide United“-Spieler Joshua Cavallo (geboren am 13. November 1999 in Melbourne) hatte im Oktober 2021 sein Coming-out. Ein Paukenschlag in der Fußballwelt. Was folgte, war eine internationale Welle der Unterstützung: Ein Sportler, der während seiner Karriere das Coming-out wagt, das hilft der LGBTIQ*-Community weltweit. Und nun wird er Mitglied einer Dragqueen-Show!

Die Show „RuPaul’s Drag Race Down Under“, die von Weltstar RuPaul höchstselbst moderiert wird, startet Ende Juli und bringt uns 10 Kandidat*innen aus Neuseeland und Australien auf die Empfangsgeräte. Über seine Teilnahme schrieb Josh auf Social Media: „Als erster offen schwuler männlicher Profi-Fußballspieler steht es für Freiheit, sich Selbst anzunehmen, aber für so viele in der queeren Community ist das nicht so einfach, wie man denkt. Es ist ein Kampf, den Hunderte Millionen Menschen jeden Tag auf der ganzen Welt durchmachen. RuPaul’s Drag Race ist für alle wichtig, um zu feiern, wie man in seine eigenen Schuhe schlüpft und der Welt auf seiner Reise sein wahres Ich zeigt.“ Danke, Josh. Und vor allem viel Spaß mit den Diven! www.rupauls-drag-race-down-under