Lukas ist nun unter Haube

× Erweitern Foto: Kevin Lauderlein

Foto: M. Rädel Lukas Sauer, Fashion Week – Kilian Kerner

Im schönen Heidelberg gab der queere Schauspieler und Blogger Lukas Sauer seinem Henrik das Ja-Wort. Wir wünschen dem Paar das Beste!

„Henrik und ich haben einen der schönsten Momente unseres Lebens erlebt und möchten ihn mit euch allen teilen. Wir haben JA gesagt und sind nun stolze Ehemänner!“, so das Model auf Social Media.

„Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, unsere Liebe und unsere Hochzeit mit euch zu teilen. Unsere Verbindung ist für mich nicht nur ein Symbol der Liebe zwischen zwei Menschen, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung und des Fortschritts in unserer Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir unsere wahren Gefühle feiern und respektieren – ganz gleich, wen wir lieben“. Da hat er Recht! Sichtbarkeit ist wichtig, denn sie hilft und macht Menschen Mut, so zu sein, wie sie eben sind. Über Lukas Sauer: Der am 15. April 1991 geborene und ursprünglich aus Heppenheim stammende Wahl-Berliner Schauspieler wurde durchs Fernsehen („SUNNY – Wer bist du wirklich?“, „Unter uns“, „Mama Mia – Wer heiratet meinen Sohn?“, ...) bundesweit bekannt. Schon davor war und ist der Blogger aber auch im Theater und als Model erfolgreich.