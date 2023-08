Martin Grattons Lust aufs Leben

Foto: @martinthefrenchguy

Als Martin the French Guy (@martinthefrenchguy) ist dieser tätowierte Tänzer ein Star im Internet. Über eine Million Follower*innen auf TikTok und über 18 Millionen TikTok-Likes sprechen für sich, oder?!

Auch auf Instagram ist der Schnurrbärtige aus Kanada populär, hier folgen dem spaßigen Model über 650.000 User*innen.

Und was bietet der Quirlige seiner bunten Fan-Schar? Drollige Clips, auch mal mit anderen Tänzer*innen, sexy Muskeln, seinen Humor und eine Prise Lockerheit, die an manchen Tagen dringend notwendig ist. „Was mich wohl einzigartig macht, ist die Authentizität, Freude und Fröhlichkeit meiner Inhalte und meine Vielfalt. Es ist interessiert die Leute, einen stark tätowierten Mann tanzen zu sehen, der super bubbly und lustig ist“, so der Kreative gegenüber ashleycollie.medium.com. „Normalerweise erwarten Menschen von tätowierten Männern, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise posen ... Ich denke, der Kontrast zu diesen Erwartungen hebt mich von der Masse ab“, verrät der Tänzer, der auch schon für Beyoncé arbeitete. linktr.ee/martinthefrenchguy