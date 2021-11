Alles Beste und viel Liebe für Rosa!

× Erweitern Foto: M. Rädel Rosa von Praunheim

Ein glückliches Paar: Rosa und Oliver

Heute feiert Rosa von Praunheim seinen Geburtstag. Wir gratulieren! Und sein Partner Oliver Sechting hat noch ein paar ganz besonders liebe Worte:

„I beg your pardon / I never promised you a rose garden / Along with the sunshine / There's gotta be a little rain some time.“

Liebster Rosa, diese Zeilen aus „unserem“ Song „Rose Garden“ in der Version von Dolly Parton und Lynn Anderson begleiten uns bald seit 15 Jahren. Es geht auf und ab, aber die Entscheidung, unser Leben miteinander zu teilen, haben wir noch nie in Frage gestellt. Ich danke dir für deine lieben Worte, deine skurrilen Liebesgedichte, deine Standfestigkeit und Unterstützung. Ich wünsche dir Glück, und weiß, dass Glück für dich nicht nur aus den positiven Seiten des Lebens besteht. Du schöpfst als Künstler auch aus den Konflikten und Tiefen des Lebens. Du kannst mich an deiner Seite wissen, egal was kommt.

„So smile for a while and let's be jolly / Love shouldn't be so melancholy / Come along and share the good times while we can.“ Ich liebe Dich, Oliver

× Erweitern Foto: Praunheim Memories / R. Schittko Rosa von Praunheim

Über Rosa von Praunheim: Am 25. November 1942 wurde Deutschlands wohl umstrittenster Regisseur – „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, „Die Jungs vom Bahnhof Zoo“, „Härte“ (mit Katy Karrenbauer) u. v. m. – und Homo-Aktivist geboren: Rosa von Praunheim. Seine Kunst und Polemik sorgten für Skandale (er outete Hape Kerkeling), die Deutschland veränderten. Allein durch den anfangs genannten Film gründeten sich 50 neue Schwulengruppen. Danke für dein unangepasstes Wirken, Rosa! www.rosavonpraunheim.de