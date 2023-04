Ruhe in Frieden, Dame Edna

Der australische Komiker, Satiriker und Charakterdarsteller John Barry Humphries, die Dragqueen Dame Edna Everage ist verstorben. Eben erreichte uns die Nachricht von ihrem Tod. Dame Edna „war bis zum Ende ganz sie selbst“, zitieren die Kolleg*innen von Daily Mail die Familie. Dame Edna verstarb nur wenige Tage nachdem sie mit „gesundheitlichen Problemen“ ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Geboren wurde Dame Edna Everage am 17. Februar 1934 in Melbourne, Erfolg hatte sie international. Vor allem im 20. Jahrhundert war der Bühnencharakter des australischen Komikers John Barry Humphries in fast jeder Talkshow, die auf sich hielt.