Ryan St. Michael: „Meine Rolle als „Daddy“ ist für mich selbstverständlich …“

Foto: Christopher Hall / @PhotographerChrisHall

Der Stern bei OnlyFans war zuletzt für drei „Grabby Awards“, den internationalen Pornopreis, nominiert. Ja, mittlerweile ist der (Voll-)Erotikblogger Ryan St. Michael eine etablierte Größe in der Pornowelt. Und das, obwohl er erst in seinen 40ern damit startete. Wir chatteten mit dem erfolgreichen Daddy.

Du hast vor einigen Jahren als Model angefangen, jetzt bist du erfolgreicher Performer. Hast du damals über eine solche Karriere nachgedacht? Nein, überhaupt nicht! Ich bin jetzt in meiner dritten Karriere. Ich begann als Anwalt und war ungefähr vier Jahre lang in der Prozessführung im Familienrecht tätig. Dann habe ich gekündigt, um mit meinem Ex-Mann, einem Künstler, ein Vollzeitgeschäft zu machen. Ich kümmerte mich um den „geschäftlichen“ Teil der Dinge, während wir seine Gemälde verkauften, seine Karriere förderten und Künstlern über die von uns gegründete gemeinnützige Organisation unternehmerische Fähigkeiten vermittelten. Das habe ich ein Dutzend Jahre lang gemacht. Als wir uns im April 2021 scheiden ließen, musste ich entscheiden, was ich mit dem Rest meines Lebens beruflich machen möchte. Ich bin ein Risiko eingegangen und meiner Leidenschaft der Content-Erstellung nachgegangen. Anfangs habe ich nur Model-Shootings für eine sexy Instagram-Seite gemacht, und ich hätte definitiv nie gedacht, dass ich jetzt ein für „Grabbys“ nominierter Pornodarsteller sein würde. Aber ich bin unglaublich stolz auf meine aktuelle Karriere und wie sie sich entwickelt hat.

Wie bleibst du in Form? Ich bin fünf bis sechs Tage pro Woche im Fitnessstudio. Ich sehe einmal pro Woche einen Trainer und bleibe nur etwa 45 Minuten am Tag im Fitnessstudio. Ich fordere mich selbst heraus, möchte aber nicht „groß werden“ oder meinen Körpertyp ändern – ich möchte vor allem nur fit und straff bleiben. Ich ernähre mich sehr gesund und koche alle meine Mahlzeiten selbst – außer an meinem Cheat Day, dem Sonntag. Ich verzichte auf Alkohol und esse keine Snacks. Ich trinke jeden Tag eine Menge Wasser und meide frittierte Lebensmittel.

Apropos Alter: Bist du denn okay damit, Daddy genannt zu werden? Absolut. Ich habe mich damit sehr wohlgefühlt. Ich bin 46 und daher ist es klar, dass ich im Vergleich zum normalen Content-Ersteller/Pornodarsteller deutlich älter bin. Meine Rolle als „Daddy“ ist für mich selbstverständlich und authentisch. Ich bin kein „dominanter“ Papa – sondern eher einer, der daran interessiert ist, dass sich mein Partner wohl, sicher und umsorgt fühlt.

Welche Art von Männern bevorzugst du? Ich habe keinen „Typ“ in Bezug auf Alter, Ethnie oder Körpertyp. Ich liebe alle Männer. Was mich an ihnen fasziniert, ist ihre Energie, Ausstrahlung und ihr Selbstvertrauen. Ich liebe es, wenn sie witzig und cool sind, wenn sie mit mir kommunizieren. Ich mag auch Männer, die mich mögen. (lacht) Ich gehöre nicht zu den Typen, die gerne Männern nachjagen, die versuchen, zu cool und desinteressiert zu wirken.

Worauf freust du dich im Jahr 2024? Ich möchte meine Inhalte für Erwachsene so weiterentwickeln, dass es mehr ist, als nur ein paar Stunden lang mit einem Mann zusammenzukommen und zu filmen. Ich möchte Premium-Inhalte aus echten „Erlebnissen“ mit anderen Content-Erstellern anbieten. Eine Hütte im Wald für ein paar Tage. Eine Nacht in der Stadt und der Spaß danach. In meinen OnlyFans zeige ich sehr oft das Vorspiel – die 30 bis 45 Minuten, bevor wir den Sex filmen –, bei dem der Kerl und ich uns küssen, uns ausziehen, lachen, Geschichten erzählen und es uns wirklich gemütlich machen. Diese Videos erfreuen sich großer Beliebtheit bei meinen Fans, die Verbindung und Intimität lieben, auch wenn sie keinen Sex enthalten. Und ich möchte weiter reisen. Meine Auslandsreise nach London war wirklich eine tolle Sache, meine erste, seit ich hauptberuflich Content-Ersteller bin. Vielleicht sollte ich nach Berlin zurückkehren, um euch von blu zu treffen!

*Interview: Michale Rädel www.tiktok.com/@ryanstmichael, www.facebook.com/ryansaintmichael