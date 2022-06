30 Jahre Wintergarten Varieté

× Erweitern Foto: C. Saage

Foto: M. Rädel Geburtstag, Kuchen, Torte Am 25. September 1992 wurde der Wintergarten in der Potsdamer Straße mit einer glanzvollen Premiere als Hommage an den alten Wintergarten von 1887 neu eröffnet und begeisterte unter der künstlerischen Leitung der Roncalli-Gründer Bernhard Paul und André Heller auf Anhieb die Berliner und ihre Gäste

Wir gratulieren einer der wichtigsten Kulturstätten Berlins, dem Wintergarten Varieté nahes des Potsdamer Platzes.

Eines der Highlights zum 30-jährigen Jubiläum ist das opulente Hoffest, das am Samstag, den 18. und am Sonntag, den 19. Juni 2022 in der Potsdamer Str. 96 zelebriert wird. Grenzenloses Vergnügen für alle Sinne ist garantiert. Dieses Fest für Jung und Alt wird unter freiem Himmel und im Theater, im neuen Atrium, auf der Piazza, in den Unterwelten, im Restaurant und im Bistro die Wintergarten-Fans begeistern. Ganz Berlin ist eingeladen, das Hoffest kostet keinen Eintritt. Zu kulinarischen Genüssen aus aller Welt gibt es Live-Musik, Artistik, Comedy, Jonglage und Zauberei sowie ausgewählte Vergnügen auch für die kleinen Besucher.

Lass dich von Künstlern aus der „FLYING DREAMS“- und der „GOLDEN YEARS“-Show, den Springlingen vom Kinderzirkus Cabuwazi sowie Close-up-Künstlern begeistern. Schau im Backstagepfad sowie in der Kostümwerkstatt hinter die Kulissen und versuche dein Glück mit der Teilnahme am Gewinnspiel. Entdeck alles Neue im schönen Wintergarten und feiere ein unvergessliches Hoffest!

Wintergarten Varité, Potsdamer Straße 96, Hoffestzeiten: Samstag, 18.6. von 13 bis 19 Uhr, Sonntag, 19.6. von 11 bis 16 Uhr, freier Eintritt