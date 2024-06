Amedeo Modigliani im Barberini

× Erweitern Foto: David von Becker

Expand Bild: Amedeo Modigliani – Portrait einer Frau mit Schönheitsfleck, 1908, Kreide und Aquarell auf Papier, 36,7 x 31,3 cm, Privatsammlung, Foto: © Richard Nathanson, London

Mit ihrer stoischen Noblesse sind seine Portraits und Akte Ikonen der Moderne. Wie Frida Kahlo und Pablo Picasso provoziert Modigliani Abwehr und Bewunderung. Sein früher Tod förderte die Legendenbildung. Noch bis zum 18. August ist seine Kunst in Potsdam zu erleben.

Nur wenige seiner Werke befinden sich in deutschen Sammlungen, Modigliani (1884 – 1920). Moderne Blicke ist die erste Ausstellung in Deutschland seit fünfzehn Jahren. Sie revidiert das Image von Modigliani, indem sie ihn als Künstler zeigt, der seinen Blick auf die emanzipierte Frau richtet. „Die bislang letzte Modigliani-Retrospektive in Deutschland fand 2009 in der Bundeskunsthalle in Bonn statt. {…} Unsere Ausstellung erweitert den Kontext von Modiglianis Kunst erstmals über dessen Pariser Umfeld hinaus und weist Bezüge zu Paula Modersohn-Becker, Egon Schiele, Gustav Klimt, Wilhelm Lehmbruck und Ernst Ludwig Kirchner auf“, so Ortrud Westheider, Museum Barberini, und Christiane Lange, Staatsgalerie Stuttgart. www.museum-barberini.de

