Den Planeten schonen und sich pflegen

Expand Foto: M. Rädel Nur, wenn mit den Ressourcen gut umgegangen wird, kann #mensch noch lange auf und von der Erde leben

sloggi kennst du womöglich als Hersteller nachhaltig produzierter und extrem komfortabler Mode. Das Team legt sich mächtig ins Zeug, seine (klasse!) Mode für Mutter Erde schonen herzustellen und zu vertreiben.

„Alles, was wir tun, hat Auswirkungen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, die Dinge Schritt für Schritt zu verbessern. Jeden Tag finden wir neue Wege, um unsere Auswirkungen zu verringern, und setzen sie um“, so das Unternehmen auf seiner Homepage. „Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber wir arbeiten hart daran, dass alles, was wir tun, zu einer menschen- und umweltfreundlicheren Zukunft beiträgt. {...} Ob es sich um unsere Produkte, unsere Verpackungen oder unsere Mitarbeiter handelt, wir wollen sicherstellen, dass unser gesamtes Unternehmen so sozial und umweltverträglich wie möglich ist.“ sloggi ist unser Tipp, wenn du mal neue Mode ausprobieren magst. sloggi.com/herren

