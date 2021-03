Der Underground lebt und klingt

× Erweitern Foto: M. Rädel Juwelia Galerie Studio St. St. Gemälde von Juwelia Soraya, eine der Musen des Musikers

Foto: G. Guardini) Jose Promis

Seit 2013 befruchten sich die Underground-Ikone – die Indie-Punk-Dragqueen – Juwelia Soraya und José Promis künstlerisch. Gerade veröffentlichte der in Chile geborene Wahlberliner sein 11. Album „Promises“.

Das Album wurde in den letzten drei Jahren vor und während der Corona-Pandemie aufgenommen. Es soll mit Groove und Humor vor allem Mut machen und unterhalten. Und etwas Country gibt es auch zu hören ...

Unsere Anspieltipps auf „Promises“ sind „Hollywood Barcelona“, „The Promise“ und „Say Your Prayers at Night“. Seine Musik war übrigens auch in dem Film von Rosa von Praunheim „Überleben in Neukölln“ zu hören.

www.josepromis.bandcamp