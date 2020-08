Podcast: Tragisch? Geil!

× Erweitern Fotos: M. Rädel Kaey und Barbie kennen und schätzen sich schon lange

2020 veröffentlichte Barbie mit großem Erfolg das Buch „tragisch, aber geil 2.0“

Die eine wurde durch TV-Sendungen wie „Shopping Queen“ zu einer der bekanntesten Dragqueens Deutschlands, die andere ist eine in Berlin äußerst beliebte Sängerin. Beide kann man nun zusammen in einem Podcast erleben.

Seit einiger Zeit schon ist HIV-, Body-Positivity- und Black-Lives-Matter-Aktivistin Barbie Breakout mit einem Podcast am Start: „tragisch, aber geil“.

Nein, das ist nicht meine Wertung, so heißt der Podcast. Zu Gast waren hier schon CSD-Aktivist Nasser El-Ahmad und Burlesque-Diva Sheila Wolf. Am kommenden Montag ist Kaey Gast, DIE Soul-Sängerin der Berliner Community.

Die am kommenden Montag aufgezeichnete Sendung wird schon am Dienstag zu hören sein. „Das geht bei mir immer sehr schnell, ich habe doch keine Zeit. Montag Aufnahme, Dienstag online“, so Barbie, die den Podcast übrigens in Eigenregie und ohne Hilfe produziert, schneidet und promotet. Busy girl!

Foto: M. Rädel Krylon Superstar und Paisley Dalton

Über Kaey

Die Sängerin zog es schon zur Jahrtausendwende aus ihrer Heimatstadt Halle nach Berlin. Hier engagierte sie sich zusammen mit Paisley Dalton und Krylon Superstar in der „Black Girls Coalition“, trat bei der Party „Rose Kennedy“ von Magic Magnus und Nina Queer auf und sorgte auch schon bei „Chantals House of Shame“ für Gänsehaut.

Gesicht und Stimme zeigt die Trans*-Aktivistin und Künstlerin, die auch schon für die blu Mediengruppe schrieb und Partys hostete, auch bei all den wichtigen LGBTIQ*-Demonstrationen – nicht nur in Berlin. Eine Zeit lang lebte Kaey in Hamburg, hier arbeitete sie mit Fabian Hart bei Armin Morbachs Magazin TUSH. Sie wird also genug zu erzählen haben nächste Woche!

Hier geht es zum Podcast