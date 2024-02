Sexy! Muskeln und Tätowierungen

Bartstoppeln, Muskeln, Tätowierungen, dem/der einen ist das „zu sehr Macho“, andere stehen total drauf. Was aber nach dem bloßen Zurschaustellen von Männlichkeit aussieht, verbirgt oft auch tiefere Bedeutungen. Emotionen. Und schon ist es nicht mehr toxisch-männlich.

„Mein erstes Tattoo waren die Masken in Höhe des Bauchnabels ... Eine Urlaubserinnerung: mit 20 Jahren für drei Wochen Amerika, Kalifornien. Mein wichtigstes Tattoo ist das am linken Oberarm. Mein Coming-out mit dem Hintergrund, endlich zu wissen, wer und was ich bin mit fast 50 Jahren“, so der Sportler Oliver aus Brandenburg dazu, dessen Bilder wir hier für dich versammelt haben.