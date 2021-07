Nackt im Mecklenburger Wasser

Die Veranstalter haben das einst für Juni geplante schwule Sommercamp auf dem FKK-Campingplatz am Rätzsee nun in den September verschoben.

Queeres Treiben in Mecklenburg-Vorpommern, FKK-Spaß in der Natur, leider etwas später als eigentlich geplant, aber der Sommer ist lang. Zudem gibt es frohe Kunde für Tierfreunde: „Gute Nachrichten für alle Hundebesitzer! Bestehende Buchungen haben wir bereits auf den neuen Termin vom 17. – 19.9. umgebucht. Da er nun in der zweiten Septemberhälfte liegt, heißt das für alle Hundebesitzer, dass Ihr Eure lieben Vierbeiner mit auf den Platz bringen dürft“, so Fabian und Martin.