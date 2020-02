„Rainbow-Camping-Weekend“ in der Mecklenburgischen Seenplatte

× Erweitern Foto: M. Rädel Strand Nordsee/Ostsee/Meer

Foto: M. Rädel Wassersport Strand Badesee Brandenburg Sommer Sport Gut zu wissen: Stand Up Paddling ist möglich

Die immer heißer werdenden Sommer können in der Stadt recht anstrengend werden. Schön, dass Queers die Möglichkeit haben, queer zu campen und Natur am Wasser zu genießen.

Vom 15. bis zum 17. Mai veranstalten Fabian und Martin am FKK Campingplatz am Rätzsee das „Rainbow-Camping-Weekend“ mitten in der Mecklenburger Seenplatte, knappe 2 Stunden von Berlin entfernt.

„Es gibt Stellplätze fürs Zelt, den Bulli, das Wohnmobil oder den Caravan sowie vier vollausgestattete Mietwohnwagen und eine Ferienwohnung“, verraten die beiden Kerls, die den FKK-Platz vor drei Jahren übernommen haben.

Foto: M. Rädel Erdkröte Natur Mag Seen am Wald: die Erdkröte

„Der See selbst ist motorbootfrei und lädt zum Stand Up Paddeln ein, auf dem Platz bieten sich viele weitere Aktivitäten an, die Sauna am See lädt zum Relaxen ein. Wer Freiheit, Natur und Menschen liebt, ist hier am richtigen Platz.“

Auf Eis und Kuchen muss auch nicht verzichtet werden, es gibt ein Café und zudem noch einen kleinen Laden, in dem Waren des täglichen Bedarfs und kleine Speisen eingekauft werden können. Alles in allem eine runde und nackte Sache!

15. – 17.5., „Rainbow-Camping-Weekend“, FKK Campingplatz am Rätzsee, der Waldweg zum FKK-Campingplatz beginnt rechterhand am Ortseingang von Drosedow, www.raetzsee.de/rainbow