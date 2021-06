Rummelsnuff @ Biergarten am Felsenkeller

× Erweitern Rummelsnuff im Biergarten am Felsenkeller

Foto: Robert Bartholot Rummelsnuff 2005 feierte Roger Baptist seine „Wiedergeburt“ als Rummelsnuff, von 2007 bis 2014 war er Türsteher im Berghain

In ein paar Wochen zelebriert der musizierende Skinhead Rummelsnuff seine „Schallplattenveröffentlichungsfeier“ in der schönen Stadt Leipzig. Am 30. Juli ab 19 Uhr dreht sich im Felsenkeller alles um den Künstler.

Er mache „derbe Strommusik für Männer und Sympathisantinnen, Seemannsmusik, Sporthymnen, Arbeiterlieder“, aber Rummelsnuff ist auch ein gefragter Schauspieler!

Der am 14. Juli 1966 Geborene glänzte schon in Filmen wie „Rosas Welt – 70 neue Filme von Rosa von Praunheim“ und „Phantom Party“ sowie „Zeit der Monster“ von Tor Iben.

Hier geht es zur Verantsaltungsseite: www.facebook.com/rummsnuffleipzig