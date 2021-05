Morgen geht es endlich weiter!

× Erweitern Bild: Doron Langberg, Zach and Craig, 2019, Öl auf Leinen, 244 x 203 cm

Foto: Spyros Rennt, Hanging out at Ludo’s, 2020, Fotografie 40 x 60 cm

Seit vielen Monaten war das Schwule Museum (SMU) wie so viele Kulturinstitutionen geschlossen. Via E-Mail erreichte uns jetzt frohe Kunde.

„Ab dem 27. Mai 2021 geht es mit drei neuen Ausstellungen los. Zeitfenster-Tickets können ab sofort auf der Website des Museums gebucht werden“, so das queere Team des einzigartigen Museums. Bereits um 12 Uhr öffnet das SMU nun in Zukunft wochentags, an den Wochenenden bleibe es bei der üblichen Zeit: 14 Uhr.

Gleich drei neue Ausstellungen kann man nun endlich live, nicht nur virtuell, besuchen: „Intimacy – New Queer Art from Berlin and Beyond“ der Kuratoren Peter Rehberg und Apostolos Lampropoulos, „lonely hearts“, der Künstlerin Irène Mélix und „Rosarot in Ost-Berlin“ der Kuratorinnen von Lotte Thaa und Birga Meyer.

„Wir freuen uns sehr, endlich wieder persönlich in Aktion zu treten“, sagt SMU-Vorstandsmitglied Ben Miller. „Das Schwule Museum ist ein wichtiger queerer Begegnungsort in Berlin, und als solchen möchten wir ihn unbedingt bewahren – besonders in einer Zeit, in der so viele Orte und Institutionen unserer Community gleichzeitig von Gentrifizierung und Krise bedroht sind.“

Schwules Museum, Lützowstraße 73, www.schwulesmuseum.de