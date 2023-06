Sommerbadespaß: Malge am Breitlingsee

Foto: M. Rädel Natur, Käfer Natur tut gut!

Der Sommer ist heiß, die Wälder kühl und die vielen Seen rund um die deutsche Hauptstadt locken. Warum nicht mal raus aus den Berliner Kiezen, raus aufs Land am Wochenende?

Auf die Wasserqualität kann #mensch sich hier am Strand Malge am Breitlingsee verlassen. Der schöne Badesee in Brandenburg ist zudem wunderbar an die Stadt angebunden: Der Havelradweg sowie die 7-Seen-Tour gehen hier direkt vorbei. Aufs Auto kann also verzichtet werden! Gestern haben hier Marcel und Oli den Sonntag genossen – und Oli ließ sich nur zu gern von seinem Schatz fotografieren, zwei Bilder durften wir verwenden ... Mehr zum See gibt es hier: www.dein-havelland.de/poi/strand-malge-am-breitlingsee