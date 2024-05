„Incognito“ in der Metropol Sauna

× Erweitern Foto: Metropol Sauna „Incognito-Metropol“

Immer auf der Höhe der Zeit, was außergewöhnliche Saunaerlebnisse und spezielle Fetisch- und Sex-Vorlieben anbelangt, kann man ab Mai in der Metropol Sauna auch „Incognito“ gehen – so heißt die neue Masken-Fetisch-Party mit besonderem Dresscode: Außerhalb der Umkleiden gilt jeden zweiten Montag zwischen 19 und 23 Uhr die Maskenpflicht (siehe Foto), dafür fällt das obligatorische Handtuch um die Hüfte weg. Also oben mit – unten ohne. Die Premiere der „Incognito“ steigt am 6. Mai, ab dann im wöchentlichen Wechsel mit „WET“, der Watersports-Party. Passend dazu startet ab Mai die samstägliche GangBangCumDump-Session bereits ab 22 Uhr. Auch der Wellness-Donnerstag in der Metropol Sauna wird neu gestaltet: Saunameister Bernd sorgt ab 19 Uhr mit stündlichen Aufgüssen für Wohlfühlatmosphäre, dazu gibt’s einen Soundtrack mit Hits der 70er und 80er und für Ü40 einen speziellen Eintrittsrabatt. Get Sweaty!

Metropol Sauna, Schwedenkronenplatz, Frankfurt, alle Infos über www.metropol-sauna.de/frankfurt