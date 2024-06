10. Positiventreffen in Hessen

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com „Positiventreffen“

Der Verein Pro Plus Hessen lädt Ende August zum jährlichen Positiventreffen für Menschen mit HIV, die in Hessen leben. Ziel des viertägigen Treffens ist Empowerment und Begegnung. „Seit der Gründung von Pro Plus Hessen im Jahr 2012 ist es den Mitgliedern ein Anliegen, nicht nur über die Schwierigkeiten und Chancen des Lebens mit HIV nachzudenken, sondern vor allem Raum für Austausch, Vernetzung und gemeinsame Aktionen zu bieten“, heißt es in der Ankündigung von Pro Plus Hessen. Auf dem Programm stehen Workshops und informative Vorträge zu aktuellen medizinischen Erkenntnissen über und im Umgang mit HIV. Besonders wichtig ist den Veranstalter*innen aber der informelle Austausch und die gegenseitige Begegnung. Für die Teilnahme spielen weder der Zeitpunkt der HIV-Infektion, noch Alter, Geschlecht oder Herkunft eine Rolle – auf die Vielfalt kommt es an! Das Positiventreffen, das 2024 seine 10. Auflage feiert, findet vom 22. bis 25. August im Tagungshaus Mühlheim im nordhessischen Knüllwald-Niederbeisheim statt. Pro Plus Hessen ist ein landesweites Selbsthilfenetzwerk von und für Menschen mit HIV und Aids und engagiert sich für ein inspirierendes und respektvolles Miteinander. Der Sitz der Gruppe ist in Frankfurt in den Räumen der Hessischen AIDS-Hilfe.

Mehr Infos und Anmeldungen über www-aids-hilfe-hessen.de/de/positiventreffen2024