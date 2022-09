11. September: Lauf für mehr Zeit 2022

× Erweitern Foto: eLHiT 2019 fand der letzte reguläre Lauf für mehr Zeit statt.

Nach zwei Jahren mit Pandemie-Modellen findet der Lauf für mehr Zeit in diesem Jahr wieder in vollem Umfang statt: Fünf verschiedene Laufoptionen werden angeboten: Auswählen kann man zwischen dem 300-Meter-Bambini-Lauf über den 1-km-Schülerlauf bis zu den gewohnten 5- und 10-Kilometerläufen für alle Teilnehmenden und die Walking-Strecke.

Die Krönung beim Lauf für mehr Zeit ist nach wie vor die Teilnahme als eine*r der Sponsorläufer*innen, die im Vorfeld Spenden im Freundes-, Bekannten- und Kolleg*innenkreis sammeln. Denn der Lauf für mehr Zeit ist mehr als ein Volkslauf; er soll neben dem Engagement und Zeichen für Solidarität mit an HIV- und Aids-Erkrankte auch Geld generieren – Spenden, auf die die AIDS-Hilfe schon immer angewiesen war. Anika Pilger vom Orga-Team erklärt im Interview die Details.

Anika, wie schaut es mit dem begleitenden Fest auf dem Opernplatz aus? Kann das auch wieder stattfinden?

Wir schauen optimistisch in den Herbst und planen den Lauf für mehr Zeit mit einem Fest auf dem Opernplatz – mit Bühne, Gastro- und Infoständen und viel begleitendem Tamtam vor Ort.

Warum sind die Sponsorenläufer*innen für den Lauf für mehr Zeit so wichtig?

Spendenläufer*innen machen den großen Unterschied zwischen uns und einem „normalen“ Volkslauf. Sie sammeln in ihrem privaten und geschäftlichen Umfeld, spenden das Gesammelte zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF und gehen selbst kostenfrei an den Start – da geht es eben nicht nur um das Laufen, sondern vor allem um den guten Zweck. Das ist schließlich der Grund, warum der Lauf für mehr Zeit ins Leben gerufen wurde.

× Erweitern Foto: eLHiT Lauf für mehr Zeit 2019

Welcher Anteil der Spenden und Anmeldegebühren geht an die AIDS-Hilfe?

Alles, was nach dem Bezahlen der Rechnungen übrigbleibt, geht zu 100% an die AHF. Und die Summe der Rechnungen versuchen wir so gering wie möglich zu halten, in dem wir zum Beispiel die Verpflegung der 160 Ehrenamtlichen vor Ort nicht einkaufen, sondern lieber Bäcker und Caterer anfragen, ob sie das spenden können; kleiner Hinweis in eigener Sache: Bisher haben wir hier noch keinen Unterstützer gewinnen können

Welche Projekte werden konkret über den Lauf für mehr Zeit unterstützt?

Die Spenden aus dem Lauf werden in der AHF nicht zweckgebunden verwendet, sondern sie dienen der Finanzierung der Betreuungs- und Hilfsangebote, die nicht gut über die Runden kommen. Eines der Projekte ist der Tagestreff bASIS. Die bASIS bietet tagesstrukturierende Angebote und vor allem die Förderung der physischen und psychischen Gesundheit um gegen Isolation und Vereinsamung von Betroffenen vorzugehen – da wird gemeinsam gefrühstückt, Brettspiele gespielt, gesportelt und sich gegenseitig zugehört.

11.9., Opernplatz, Frankfurt, Festplatz ab 13 Uhr, Anmeldung und Infos über www.lauf-fuer-mehr-zeit.de