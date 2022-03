Jubiläum: 15 Jahre Atomic

× Erweitern Foto: T.T.G. Trust the Girl

„Unglaublich: Seit 15 Jahren gibt es jeden zweiten Freitag im Monat im Nachtleben bunte, sexy, laute, heiße, schrille, coole, grelle, sweete, schwitzende und vor allem wunderschöne Menschen: euch! Happy birthday to you and us!“, das sagt DJane Trust.The.Girl über die Atomic-Party, die sie 2015 von Atomic-Erfinder DJ Pol übernommen hatte.

Und Atomic hat sich seitdem weiterentwickelt: Musikalisch sind zum Party prägenden Indie-Sound verstärkt Pop-Perlen, 1980er-Hits und viel Elektro-Dance dazugekommen – und seit neuestem gibt es sogar Dragshows zur besten Primetime.

15 Jahre Atomic – das soll gefeiert werden! Live on Stage wirbeln zur Feier des Tages drei Queens: Jazz Cortes, Robin d’Show und Alice Poison. An den DJ-Decks ist natürlich Trust.The.Girl. unterstützt von barbecute björn.

11.3., Nachtleben. Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, Infos auf Facebook