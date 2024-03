15 Jahre MyZeil

× Erweitern Foto: ECE – Detlev Overmann

Das Frankfurter Shopping-Center MyZeil feiert vom 28. März bis zum 7. April sein 15-jähriges Jubiläum – die Besuchenden erwartet ein buntes Programm zum Mitmachen, Staunen und Gewinnen.

Einer der Höhepunkte ist die „Buzzerstation“, bei der Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro verlost werden. Zu den Tagesgewinnen gehören zum Beispiel Elektronik-Gadgets von Saturn und Dyson sowie Jahreskarten für die Astor Filmlounge. Auch wenn bei der Buzzerstation viel Glück im Spiel ist, ist hier auch ein gutes Herz gefragt: Jede teilnehmende Person wird dazu aufgerufen, eine Spende für die Tafel Frankfurt e.V. zu tätigen. Die Organisation setzt sich für bedürftige Menschen in Frankfurt ein.

Die Gäste können sich außerdem auf ein abwechslungsreiches Programm im Shopping-Center freuen, das von Live-Musik über akrobatische Showeinlagen bis hin zu besonderen kulinarischen Highlights reicht.

Das Abschlussevent am 6. April stellt den Höhepunkt der zwei Geburtstagswochen dar: Jede besuchende Person erhält in einer Live-Show die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Der Show-Gewinnende bekommt außerdem die Möglichkeit, einen 1.500 Euro Centergutschein zu gewinnen, den er oder sie begleitet von einem Kamerateam innerhalb von 90 Minuten „vershoppen“ muss. Beim großen Abschlussevent wird außerdem die gesammelte Spendensumme an den Vorstand der Frankfurter Tafel überreicht.

„Mit dieser Aktion möchten wir nicht nur unser Jubiläum feiern, sondern auch etwas Gutes tun und denen helfen, die unsre Unterstützung brauchen“, sagt Center-Manager Andrea Poul. „Wir laden daher alle herzlich ein, gemeinsam mit und den 15. Geburtstag des MyZeil zu feiern und gleichzeitig einen Beitrag für einen guten Zweck zu leisten. Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit uns und setzen Sie gemeinsam mit uns ein Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft“.

