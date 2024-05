Vanessa P. kann stolz sein: ihr monatliches Revue-Projekt „Showgirls“ gibt es im Mai seit 22 Jahren – eine Schnapszahl, daher wird „Schnaps für alle“ versprochen. Was sonst noch? „Es wird einen Mix geben aus Best-of-Nummern und neuen Performances“, verrät Vanessa P. „Meine Lieblings-Acts sind die Persiflage auf den Song ‚My Heart Will Go On‘ – nie gab es eine bessere Parodie – und eine Live-Version von ‚I Will Survive‘ von Eartha Kitt“. Vanessas Showgirl-Sister Lady Hush wird ebenfalls mit von der Partie sein, dazu kommt die Sängerin Sandra Belloguet und wie es sich für ein ordentliches Geburtstags-Showprogramm gehört, natürlich Wegbegleiterinnen und Kolleginnen als Überraschungsgäste. Vanessas Message: „22 Jahre Showgirls Drag Show macht mich sehr stolz - eine ikonische Zeit voller Glanz, Glamour und unvergesslichen Auftritten. Es war nicht immer einfach, aber die Liebe, Leidenschaft und die Dankbarkeit haben diese Show getragen“, sagt Vanessa P. „Vielen Dank an all die wunderbaren Menschen, die diese Show zu dem gemacht haben, was sie ist. Ein respektvoller Ort, an dem Träume wahr werden und die Bühne zum Leben erweckt wird. Ein Safer Space. Lasst uns weiterhin die Welt mit unserer Kunst und Leidenschaft erobern. Mit viel Liebe und Akzeptanz. Lasst uns Diversität leben und nicht vorgaukeln. Cheers to 22 Jahre und noch viele mehr. Danke“.

Wir finden: das klingt alles oscarverdächtig!

25.5., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com