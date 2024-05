25 Jahre Gaydelight

× Erweitern Foto: Weeber Festzeltbetrieb GmbH „Wasenwirt“

Die queere Volksfestsause im Festzelt „Zum Wasenwirt“ auf dem Stuttgarter Wasen feiert im Mai ihr silbernes Jubiläum! Und mit einem echten Knaller-Jubiläumsprogramm heben wahrscheinlich diesmal wirklich alle Festzeltgarnituren samt Bierkrügen gen Zelthimmel ab. Dabei gilt auch bei der Gaydelight „Never Change A Winning-Team“, denn die Partyband „Die Grafenberger“ bläst als Feste Gaydelight-Instanz wieder eine gehörige Portion Stimmungsmusik ins Festzelt. Zusätzlich heizt ein DJ der SWR-Radioshow DASDING ein. Besonderes Highlight der Bühnenshow wird das Gesangstrio „Soundwich“: Lisa Lukoschek, Sascha Diener und Peter Anders haben zwar jeweils unterschiedliche musikalische Vorlieben, die sich im Zusammenspiel auf der Bühne im Rahmen ihrer Power-Performance jedoch wunderbar ergänzen – ein im wahrsten Sinne stimmiges Beispiel für gelebte Diversität! Durch den Abend führt Frl. Wommy Wonder, die Grande Dame der Stuttgarter Kabarett-Szene – „Grande“ weil Frl. Wommy Wonder in diesem Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum feiert; „Grande“ kann man aber auch ganz wortwörtlich nehmen, denn inklusive Highheels und Plaste-Frisurturm misst das Fräulein stattliche 2,42 Meter! Knaller-Show!

× Erweitern Foto: Wommy Wonder „WommyWonder“ Führt durchs Jubiläumsprogramm: Frl. Wommy Wonder

Da die Festzeltparty immer viel zu schnell vorübergeht, gibt‘s zu jeder Gaydelight eine offizielle Afterparty, die „Carry-on-Party“ im Club Romy S. Und die stellt sich ebenfalls voll auf Jubiläum ein: Elly, Deutschlands dienstälteste DJane, und DjCK bilden das Team, das mit einem bunten Mix aus Hits der vergangenen 25 Jahre inklusive aktueller Club- und Chart-Sounds die Tanzfläche zum Brodeln bringt. Dazu gibt’s einen Welcomeshot und ein Büffet mit frechen Früchten. Oh la la …

Foto: Elly Steiner „DJaneElly“ Foto: DjCK „DjCK“

Die Gaydelight-Festzeltsause begeistert jedes Jahr rund 2.000 Gäste. Hinter der Erfolgsgeschichte steht Theo v. Pagliarucci, der die Party aus der Taufe hob. „Der damalige Veranstalter des Cannstatter Volksfests war von der Party nicht wirklich begeistert“, erinnert sich Theo im GAB-Interview 2019 zum 20. Jubiläum. „Man hatte Angst um das familienfreundliche Image des Wasens. Ganz ehrlich gesagt wollte der damals zuständige Sachbearbeiter die Party sogar untersagen. Darüber habe ich der BILD-Zeitung berichtet, die mich dann auch tatkräftig mit PR unterstützt hat. Allein dadurch wurde die Veranstaltung direkt beim ersten Mal zu einem Erfolg“, freut sich Theo. „Ohne die Unterstützung meiner Familie hätte ich es allerdings nicht geschafft, Gaydelight zu einer Marke aufzubauen“, ergänzt er. Herzlichen Glückwunsch!

9.5., Festzelt „Zum Wasenwirt“, Cannstatter Wasen, Stuttgart, 18 – 22 Uhr

Ab 22 Uhr Carry-on-Party mit DJane Elly und DjCK, Langestr. 7, Stuttgart, alle Infos und Reservierungen über www.gaydelight.de