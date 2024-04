25 Jahre Xtremeties

× Erweitern Foto: Bubenheim Xtremeties-Claudia-1 Inhaberin der Xtremeties: Claudia Bubenheim

Claudia Bubenheim kann stolz sein: Seit 25 Jahren hält sie mit den Xtremeties die Flagge der Frankfurter Frauenpartys hoch – und mehr noch: Im Laufe der Jahre haben sich die Xtremeties zu einer Veranstaltungsfirma entwickelt, die neben Community-Events wie dem Regenbogenufer beim Museumsuferfest oder der Regenbogen-Area am Wäldchestag auch viele Frankfurter Stadtfeste organisiert. Zum silbernen Jubiläum haben wir Claudia zum Interview getroffen.

Claudia – erst mal herzlichen Glückwunsch zum 25-jährgen Xtremeties-Jubiläum! In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten hat sich die Szene stark gewandelt. Für was steht „Xtremeties“ heute – und hat sich da etwas verändert?

Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Es ist schon verrückt, auf so eine lange Zeit zurückzublicken. Die Szene hat sich tatsächlich sehr gewandelt. Früher fand der Austausch persönlich statt. Frau ging in bekannte Szeneläden, die entweder speziell für und von Frauen geführt wurden oder für die ganze Community waren. Dort konntest du sicher sein, jemanden zu treffen. Gleichzeitig war es auch ein geschützter Raum. Xtremeties und die Veranstaltungen, die wir konzipieren, sollen nach wie vor als Anlaufstelle, Treffpunkt, Come Together und geschützter, sicherer Raum für die Community dienen. Früher haben wir regelmäßig mindestens einmal im Monat eine Party gemacht. Heute machen wir vielleicht dreimal im Jahr eine Party. Dafür sind wir aber viel mehr auf den großen Frankfurter Festen mit der Regenbogenarea oder dem Rosa Weihnachtsmarkt vertreten. Dies hat mehrere Gründe: Zum einen aus Mangel an attraktiven und passenden Locations, zum anderen ist es für mich inzwischen auch schwierig, die jüngeren Frauen ihren Bedürfnissen entsprechend richtig abzuholen. Da liegen teilweise schon zwei Generationen dazwischen! Und Ü40-Frauen verbringen ihre Wochenenden in der Regel inzwischen anders und suchen sich nur gezielt mal eine Party oder ein Event aus.

× Erweitern Foto: Bubenheim Xtremeties-Claudia-2 Inhaberin der Xtremeties: Claudia Bubenheim

Weiß eigentlich noch irgendjemand, wie es so diesem seltsamen Namen „Xtremeties“ gekommen ist?

Ui, da müsstest du eigentlich Britta, meine damalige Freundin fragen, denn sie hat diesen Namen kreiert. Ich gebe dir recht, es ist schon ein sehr ungewöhnlicher Name und hat in der Vergangenheit durch einige kleine Rechtschreibfehler zu lustigen Wortverwechslungen geführt. So haben viel gerne ein „E-“ vor das „X“ gestellt und so wurde aus unserem Namen E-xtremeties, was im Englischen „Beinprothesen“ bedeutet – was nun wirklich gar nichts mit Lesben-Partys zu tun hat!

Damals wie heute gab und gibt es in Frankfurt vergleichsweise wenige Frauen-Partys – woran liegt das deiner Meinung nach? Feiern die Girls weniger oder gibt es weniger Veranstalterinnen, die Partys auf die Beine stellen?

Ich würde nicht sagen, dass die Girls weniger feiern. Es lieg wohl eher daran, dass es im Vergleich zu den Jungs einfach weniger gibt. Und dann auch nochmal weniger, die regelmäßig ausgehen. Die Ausgehkultur ist bei den Mädels auch eine andere. Jungs reisen ja teilweise hunderte von Kilometern zu anderen großen Partys, die Mädels eher nicht. Außerdem gibt es tatsächlich auch nicht wirklich viele andere weibliche Veranstalterinnen.

Auf was kann man sich bei der Jubiläumsparty am 12. April freuen?

Wir möchten mit unserem DJ-Lineup möglichst alle – naja, sagen wir mal hoffentlich die meisten – musikalisch abholen und auf eine kleine musikalische Zeitreise mitnehmen. Die Musik hat sich in den letzten 25 Jahren sehr verändert, und diese Vielfalt möchten wir an unserem Jubiläum auch abbilden. So wird DJ Hildegard sich an diesem Abend auf die „Good Old House Classics“ konzentrieren DJ Nury und DJane Käry stehen eher für die jüngere Generation mit Elektro, Pop, Hip-Hop und R’n‘B. Aus diesem Grund werden wir auch zwei Dance Floors haben.

Mit Miss Thunderpussy haben wir eine weitere House- und Elektro-DJane am Start, die Neues und Altes In The Mix spielen wird. Unsere Special Guest-DJane MaryMe, vielen noch bekannt von den NOA Partys, sorgt für ein weiteres musikalisches Highlight. Eine unserer Live-Acts ist außerdem Miss Canis. Sie wird die DJanes live am Saxofon begleiten – Saxophon Meets House Music!

Foto: Thunderpussy Xtremeties-Thunderpussy Foto: Xtremeties Xtremeties-Flyer Foto: Hilfegard Xtremeties-Hildegard

Anlässlich des Xtremeties Jubiläums: Was ist deine Message an die Community?

Wir müssen weiter laut sein, uns zeigen, aufstehen, füreinander da sein, zusammenhalten und unterstützen. Nur gemeinsam sind wir stark, das war vor 50 Jahren wichtig, und das ist es tatsächlich heute immer noch.

12.4., 25 Jahre Xtremeties, Musiklokal Südbahnhof, Diesterwegplatz 1, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.xtremeties.de