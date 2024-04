„Allemagne Zero Points“ in Freiburg

× Erweitern Foto: M. Rädel Freiburg

Natürlich hoffen wir, dass unser Beitrag gut abschneidet, aber aus Erfahrung wissen wir: Dieser Satz wird eher zu hören sein. Trotzdem freuen wir uns auf den Auftritt von Isaak mit „Always on the Run“ beim „Eurovision Song Contest“ in Malmö am 11. Mai. Und feiern ihn!

Und das können wir auch zusammen, zum Beispiel in Freiburg in der Gaststätte Waldsee (www.waldsee-freiburg.de). Ab 20 Uhr lädt hier das queere Team der Party SchwuLes*Dance zu DJ Robert Sun und Renext ein, um gemeinsam den „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ zu zelebrieren. Alle Sendetermine des Musikspektakels gibt es hier: www.eurovision.de/news/Online-oder-TV-Alle-Sendungen.

www.eurovision.de, www.rosahilfefreiburg.de/schwulesdance