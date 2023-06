Café Karussell: Hinter den Kulissen der Erotikbranche

× Erweitern Foto: Galeria Alaska / Jochen Hick Tony Ward in „Sex / Life in L.A.“ von Jochen Hick

Die spannende Dokumentation „Sex Life In L.A.“ des Filmemachers Jochen Hick aus dem Jahr 1998 stellt neun junge Männer aus Los Angeles vor, die als Fotomodell, Pornodarsteller, Callboys, Stricher, Fotografen und Performancekünstler arbeiten.

Unter anderem mit dabei: Model Tony Ward, der vor allem durch die ikonischen Fotos von Bruce Weber und Herb Ritts berühmt wurde und als Darsteller in Madonnas „Justify my Love“-Videoclip auch privat das Interesse der Popqueen erregte; das alles brachte ihm den Titel „The Body of L.A.“ ein. Auch Matt Bradshaw, einer der an häufigsten nominierten Darsteller des Gay Porno Video Award, oder Fotograf Rick Castro, ein Chronist des Stricherlebens auf dem Santa Monica Boulevard, geben Einblicke hinter die Kulissen einer nach außen immer prallen Erotikwelt.

20.6., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.switchboard-ffm.de