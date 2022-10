Café Teneriffa

× Erweitern Foto: Valentine Kulikov, pexels.com, gemeinfrei

Das Café Karussell, der Treff für Schwule ab 60 reist im November auf die kanarischen Inseln. Insbesondere Gran Canaria gilt als Schwulenmekka, das im Winter in Maspalomas mit dem Schwulenstrand, dem Café Wien, dem Yumbo-Center und vielen weiteren Treffs eine willkommene schwule Abwechslung ins triste deutsche Wintergrau bringt.

Dass die Kanaren mehr zu bieten haben möchte Café Karussell-Macher Michael Holy zeigen: Seine Vortragsreihe lautet daher „Die unbekannten Kanaren“.

Am 1. November stellt Holy den Roman „So forsch, so furchtlos“ der jungen spanischen Autorin Andrea Abreu vor. Sie erzählt die Geschichte zweier Mädchen, die im nördlichen Teil Teneriffas jenseits der touristischen Orte leben. Der Strand existiert für sie nur als Sehnsuchtsort, Langeweile prägt ihr Teenagerleben. Mit einer derben, kraftvollen Sprache beschreibt Andrea Abreu die Liebe und das Leben im abgelegenen Teil Teneriffas. Ihr 2020 veröffentlichter Roman wurde in Spanien zum Bestseller, seit diesem Sommer ist er auf Deutsch erhältlich.

Am 15. November stellt Michael Holy den kanarischen Maler und Bühnenbildner Néstor Martin-Fernandez de la Torre vor.

1. und 15.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, bitte einen tagesaktuellen, negativen Coronatest mitbringen