Erwachsen werden: „Close“

Die beiden 13-jährigen Freunde Leo und Remi sind ganz close: Als beste Freunde teilen sie ihre geheimsten Gedanken und Gefühle, können sich immer auf den anderen verlassen und sind sich auch körperlich ganz nah. Als sie nach den Sommerferien in eine neue Schule kommen, wird alles anders: Die anderen beäugen das unzertrennliche Paar mit Befremden – und plötzlich fühlen sich Leo und Remi in ihrer engen, unbeschwerten Gemeinsamkeit gar nicht mehr so wohl. Können sie ihre Freundschaft retten?

Der starke Coming-of-Age-Film des belgischen Regisseurs Lukas Dhont („Girls“) wurde 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes prämiert und 2023 als „bester internationaler Feature Film“ für den Oscar nominiert.

10. – 12.3. und 14.3., Kommunales Kino, Carl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, 20 Uhr, (Sa 18 Uhr, So 21 Uhr, Di 20 Uhr), www.kino-weiterstadt.de