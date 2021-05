× Erweitern Foto: Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt IDAHOBITA

LSBTIQ* – das Kürzel ist geläufig, aber was versteckt sich genau hinter dem queeren Alphabet? Anlässlich des IDAHOBITA*, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-. Inter*-, Trans*- und Asexuellenfeindlichkeit, möchte das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt mit einer Identitäten-Plakatkampagne aufklären.

Unter dem Motto „zwölf Menschen – zehn Identitäten – eine Gemeinschaft“ zeigen die Plakatmotive Personen mit unterschiedlichen geschlechtlichen wie sexuellen Orientierungen, den passenden queeren Flaggen und die aufmunternde Aufforderung „Lern mich kennen“. Zu jedem Motiv gehört außerdem ein Videoclip, in dem die Person sich vorstellt. Die Plakate sind nicht nur in den Social-Media-Kanälen zu finden, sondern auch ganz klassisch in der Frankfurter City.

„Neben unserer Aufklärungsarbeit wollen wir alle Menschen zu einem offenen Leben in ihrer eigenen geschlechtlichen und sexuellen Identität ermutigen“, ergänzt Lucas Nikodym, Projektkoordinator des IDAHOBITA* 2021. „Die Message lautet: Sei wer du bist, liebe wen du willst und sei gewiss: du bist nicht allein“.

Die Kampagne läuft unter dem Hashtag #ichbinmensch.

Der eigentliche IDAHOBITA* Frankfurt wird traditionell am 17.5. begangen – als Erinnerung an den 17. Mai 1990, an dem Homosexualität von der WHO aus der Liste der Krankheiten gestrichen wurde.

Der Frankfurter IDAHOBITA* 2021 findet jedoch erst am 22. Mai statt; der Samstagstermin soll möglichst Vielen die Teilnahme ermöglichen.

Zudem lädt das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt in diesem Jahr zu einem ganz besonders innovativen digitalen Event: Neben eines mehrstündigen Livestreams mit verschiedenen Redner*innen und Podiumsdiskussionen kann man ein virtuelles Straßenfest besuchen und dort mit anderen Gästen ins Gespräch kommen.

Checkt und teilt die Identitäten-Kampagne über www.vielfalt-frankfurt.de, www.facebook.com/VielfaltFrankfurt und www.instagram.com/vielfaltfrankfurt/

Für die Künstler*innenhonorare des IDAHOBITA* sowie zur Kostendeckung des virtuellen Straßenfests und der Kranzniederlegung am Frankfurter Engel hat das Bündnis eine Spendenaktion gestartet und freut sich über finanzielle Unterstützung:

www.startnext.com/suppoert-idahobita-ffm-2021