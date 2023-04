× Erweitern Foto: instagram.com/dieludi In der Jury: LUDI

Ein super-Drag-Highlight kommt Ende April wieder nach Frankfurt: Beim Lipsync-Wettbewerb „Jawbreaker“ treten 16 Queens und Kings von Rang und Namen aus ganz Deutschland gegeneinander an, um sich in der Kunst der Lippensynchronisation, also der möglichst exakten Playback-Performance, zu messen.

Die Lipsync-Queen wird an zwei Abenden von einer Jury und vom Publikum ermittelt. In der Vorrunde am ersten Abend batteln die Queens im KO-Verfahren, die Siegreichen treffen dann am zweiten Abend im Viertel-, Halb- und Finale-Finale nochmal aufeinander. Damit für alle die gleichen Startbedingungen herrschen, werden die Songs im Vorfeld ausgewählt und erst kurz vor der Show zugelost – wer kann am besten improvisieren? Wer kann die meisten Skills spontan aus der Hüfte schießen? Die Jury ist hochkarätig: Comedian Tamika Campell, DSDS-Halbfinalistin* LUDI und die letztjährige Jawbreaker-Gewinnerin Giselle Hipps.

Die Queens sind Stella Risation, Eric Big Clit, Angel Dust, Aria Angra, Dahlia Danger, Titanic Donavon, Gravitea, Harpy Fatale, Helix Noir, King Tenu, Larry Long, Ophidia Scales, Remo Rivers, Roxy Love, Venus Bizzare und Alice King.

29. und 30.4., Das Bett, Schmidtstr. 12, Frankfurt, 20 Uhr, www.jawbreaker.org