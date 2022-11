Kuschelfüße: Birkenstock

Die deutsche Traditionsmarke ist bekannt für Schuhe mit dem bequemen Korkfußbett, das bereits 1896 vom Schumacher Johann Adam Birkenstock entwickelt wurde. Zunächst nur als Einlegesohle konzipiert, entstanden daraus später die inzwischen weltweit bekannten Birkenstock Sandalen und Clogs.

Insbesondere beim Design hat Birkenstock in den vergangenen Jahren aufgeholt und bietet eine breite Palette an Schuhformen von der Sandale über den Halbschuh bis zum Chelseaboot oder hat in speziellen Sondereditionen sogar mit bekannten Designern wie Dior, Rick Owens oder Student*innen der Londoner Central St. Martins Universität für Künste zusammengearbeitet. Das ultra-bequeme Fußbett bleibt weiterhin das Markenzeichen von Birkenstock.