PALS mit Wes Baggaley

× Erweitern Foto: Baggaley

Wie ein guter Kumpel: Die freundliche PALS-Party ist zurück und feiert wieder regelmäßig in der Mannheimer Disco Zwei.

PALS-Resident-DJ und Mitorganisator Julian Bender hat für den März-Termin den Londoner DJ Wes Baggaley eingeladen. Der Vinyl-Liebhaber ist zusammen mit Dan Beaumont Mitveranstalter der populären Londoner House-Party „Bottom Heavy“ im queeren „Dalston Superstore“. Seit 2016 tourt Wes aber auch durch ganz Europa und war unter anderem Gast in der Berliner Panoramabar, dem Robert Johnson in Offenbach oder dem Pal in Hamburg – und jetzt auch in Mannheim! Feine Sache – feine Party!

10.3., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23:59 Uhr, Infos auf Facebook