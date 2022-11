RainbowRun beim FVV XMAS Turnier

× Erweitern Foto: FVV

Das diesjährige XMAS Turnier des FVV steigt von 2. bis 4. Dezember. Neben den Wettkämpfen nationaler wie internationaler Teams und Sportler*innen gibt’s am Turnier-Samstag wieder den RainbowRun, ein „Volkslauf“, an dem nicht nur alle Laufbegeisterten vom Gelegenheitsjoggenden bis zum Profi teilnehmen können, sondern der auch gleichzeitig ein buntes Zeichen gegen Homophobie im Sport und eine offene und tolerante Gesellschaft setzen soll.

Damit möglichst viele teilnehmen, gibt es für den RainbowRun kein Teilnehmenden-Limit – anmelden kann man sich über die Website, beim offiziellen Check-In zum XMAS-Turnier am 2. Dezember von 17 bis 22 Uhr im Foyer des Intercity Hotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd oder sogar noch am Lauftag von 9 bis 10:30 Uhr beim Meldebüro im Foyer der Carl-von-Weinberg-Schule in Goldstein, die auch Treff- und Start des RainbowRuns ist.

× Erweitern Foto: Uli Barths

Umkleide- und Duschmöglichkeiten gibt’s ebenfalls in der Schule. Der Startschuss fällt um 11 Uhr. Die sportlichen Anforderungen: Je nachdem ob man eine oder zwei Runden absolviert, verläuft die 5 oder 10 Kilometer lange Strecke durch den Frankfurter Stadtwald. Für die schnellsten Drei in den jeweiligen Startkategorien Männer, Frauen und divers in beiden Distanzen gibt’s Medaillen. Gute Sache!

3.12., RainbowRun 2022, Treff: Carl-von-Weinberg-Schule, Zur Waldau 21, Frankfurt-Goldstein, ÖPNV: Tram 12, Station „Zur Waldau“, Start: 11 Uhr, Anmeldung und mehr Infos zu weiteren Veranstaltungen über www.fvv-xmas.org

Mehr Infos zum FVV XMAS Turnier gibt’s hier