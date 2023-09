× Erweitern Foto: Jacques Pugin Jacques Pugin „#143 Sacred Site, 26°37’12″N 13°13’14″E, Libyen“, 2006, Fotografie, © Jacques Pugin

Das Museum Sinclair Haus schärft auch in der neuen Ausstellung „Sand“ erneut die Sinne für Natur und Umwelt und ihre Beziehung zum Menschen. Wer „Sand“ hört, denkt zuerst an Strand und dann vielleicht noch an die Wüste.

Dabei ist Sand nach Wasser der zweitwichtigste Rohstoff, der unsere moderne Welt formt – wenn auch weitgehend unbemerkt. Denn Sand ist die Grundlage für Straßen, Böden und dem Bau unserer Städte, selbst das Display eines Smartphones beinhaltet Sand. Die Ausstellung „Sand – Ressource, Leben, Sehnsucht“, vom Mikro- bis in den Makrokosmos beleuchtet die Ausstellung die vielen verschiedenen Aspekte von Sand, vom Aufbau eines Sandkorns oder der Struktur von Sedimentgestein bis hin zur Frage, wie Menschen in sandigen Landschaften leben, wo sich die Folge umweltschädlichen Verhaltens auch beim Sandvorkommen zeigt und wie der Mensch mit dem schwindenden Rohstoff umgeht. Die 16 ausgewählten internationalen Künstler*innen bewegen sich dabei durch verschiedene Medien und Techniken.

Foto: Ferhat Bouda La région d'Adrar en Mauritanie Foto: Wolfgang Günzel Foto: Christoph Knoch / VG Bild-Kunst, Bonn 2023

24.9., Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, 11 Uhr, die Ausstellung ist bis zum 11. Februar 2024 zu sehen, www.museum-sinclair-haus.de