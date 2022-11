Sister Act: Take me to Heaven!

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold

Das Erfolgsmusical „Sister Act“ ist das Center-Piece der aktuellen Saison des English Theatre. Zur Premiere gab’s Standing Ovations.

Die Story ist bekannt: Die talentierte, aber unterschätzte Nachtclubsängerin Deloris wird Zeugin eines Mordes, den ihr Gangster-Freund Curtis an einem illoyalen Bandenmitglied begeht. Polizeichef Eddie, der Deloris noch aus Schultagen kennt, nimmt sie in ein Zeugenschutzprogramm, denn die Sängerin soll als Kronzeugin im Prozess gegen Curtis und seine Bande aussagen. Als sicheres Versteck wird das örtliche Kloster ausgewählt, wo Deloris als „Sister Mary Clarence“ untertauchen soll. Die strenge Mutter Oberin hat die Idee, die Disco-Diva Deloris als Coach für den eher kläglichen Kloster-Chor einzusetzen. Der Power-Diva gelingt es in dieser Rolle nicht nur, den Chor gesanglich aufzubauen, sondern auch die Auftritte beim wöchentlichen Gottesdienst als mitreißende Gospelshows zu inszenieren. Immer mehr Gäste kommen zu den Sonntagsmessen, selbst der Papst kündigt seinen Besuch an und das lokale Fernsehen berichtet live aus der Kirche – was leider auch Gangsterboss Curtis erreicht; er erkennt in der vermeintlichen Sister Mary seine Freundin Deloris und plant, sie aus dem Kloster zu entführen. Allerdings unterschätzen die Gangster die couragierten Klosternonnen, die alles daransetzen, Deloris zu schützen.

Mit „Sister Act“ kann man nicht viel falsch machen: Das Feel-Good-Musical besteht vor allem aus jeder Menge schmissiger Soul- und Funky-Disco-Songs – kein Wunder, denn „Sister Act“ spielt in Philadelphia, der Geburtsstätte des Philly-Sounds, dem Original Disco-Sound, der die Welt eroberte. Im English Theatre wird der Soundtrack von einer großartigen Live-Band gespielt – das schafft viel Lebendigkeit.

Toll sind natürlich die Mitklatsch-Gospelsongs des Nonnen-Ensembles, aber auch fast alle Ensemblemitglieder haben Solonummern – zum Beispiel Curtis und seine beiden Gangster-Boys mit einem sexy Seduction-Schieber oder Policeofficer „Sweaty Eddie“, der mit einer gefühlvollen Ballade überrascht, die sich zu einer opulenten Shownummer entwickelt (extra Applaus für Eddie-Darsteller Alfie Parker). Das Ensemble ist toll; insbesondere Hauptdarstellerin Kalisha Amaris spielt Deloris mit viel Charisma und hat mit ihrem temporeichen Bitchtalk die Lacher auf ihrer Seite, überzeugt aber auch in den nachdenklichen Momenten. Denn irgendwie hat selbst Sister Act auch Botschaften: lustfeindliches Religionsverständnis trifft auf pure Lebensfreude und wahre Spiritualität, Gemeinschaftsgefühl und das Erwachen des eigenen Selbstbewusstseins sind ebenfalls Themen – aber eigentlich geht’s in Sister Act um viel, viel gute Laune! Die springt im English Theatre aufs Publikum über – bei der Premiere gab’s zum Schluss Standing Ovations fürs Ensemble und die Live-Band. Sister Act will cheer up this winter!

Noch bis 2.4.2023, English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Spieltage: Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de