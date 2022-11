Sternengala tut gut!

× Erweitern Foto: KTG Ästhetische Akrobatik: Die Turner des Artistic Show Teams der KTG

Nach zwei Jahren Zwangspause kann die Sternengala zu Gunsten der AIDS-Hilfe Heidelberg in diesem Jahr wieder stattfinden – und mit ihrem Comeback wird zugleich die 15. Ausgabe der Benefiz-Show gefeiert! Das Jubiläumsprogramm ist bunt gemischt und verspricht viel Abwechslung: Schon der Moderator Wilfried Staber kommt in Doppelfunktion, denn der preisgekrönte Sänger des Theaters und Orchesters Heidelberg führt nicht nur durch den Abend, sondern wird auch singen.

Foto: Loup Deflandre Schillernde Erscheinung: LEOPOLD

Gesang ist auch das Fach des schwulen Männerchors RosaKehlchen, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Das Dance Theatre Heidelberg unter Leitung von Iván Pérez bringt tänzerische Hochkultur auf die Bühne, noch mehr in Richtung Performance werden die Auftritte von Sänger LEOPOLD und Patricia Picannte gehen. Das Artistic Show Team der KTG präsentiert ästhetische Kraftakrobatik und last but not least werden Holger Edmaier und Lili Sommerfeld am Klavier mit ihrem musikalischen Kabarett begeistern.

Natürlich ist die AIDS-Hilfe Heidelberg auch vor Ort, mit einem Info- und Verkaufsstand – und das Getränk des Abends ist der Pink Secco des Weinguts Adam Müller, dessen Verkaufserlöse komplett an die AIDS-Hilfe gehen. Tolle Sache!

3.12., Theater Heidelberg, Theaterstr. 10. Heidelberg, 18 Uhr (Einlass 17 Uhr), www.aidshilfe-heidelberg.de