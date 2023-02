Stuttgarter Bärentreffen 2023

× Erweitern Foto: DigitalDesignTeam Orgateam des Bärentreffens, von links nach rechts: Musie, Till, Chris, Marcus, Bernd, Dirk, Michael und Stephan

Rund ums Himmelfahrtswochenende haben die Stuttgarter Bären ihr diesjähriges Treffen arrangiert, zum dem kerlig-kräftige Männer und deren Freunde aus ganz Deutschland erwartet werden.

Erstmals beginnt das Treffen bereits am Mittwochabend. Die 14 Programmpunkte reichen von Welcome-Drink „Anstoßbären“ am 17. Mai im Eagle über eine Wanderung zu Weitmanns Waldhaus und einer Architekturführung durch Stuttgart bis zu einem Blick hinter die Kulissen des Stuttgarter Staatstheaters. Sauna-, Bar-, Café- und Restaurantbesuche fürs gemütliche Beisammensein gehören natürlich auch dazu. Highlight ist wie immer die Bärenparty am Samstag, die diesmal im Club Make steigt.

Auf der Website der Stuttgarter Bären gibt’s schon jetzt das komplette Programm zu sehen – inklusive Vorverkauf; da man sich für einige Programmpunkte und Veranstaltungen vorab anmelden muss. Feine Sache – kommsch au?

Mehr Infos und Vorverkauf über www.stuttgarter-baeren.de